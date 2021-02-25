В Челябинской области ожидается потепление

В Челябинской области ожидаются существенное потепление и обильные снегопады, которые могут продлиться больше недели.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные синоптиков.

«С 27 февраля в Челябинске и области ожидаются снегопады, которые продлятся больше недели. Температура воздуха составит до -10...-8 °С днём и 15—20 °С мороза ночью», — говорится в сообщении.

В первых числах марта дневные температуры могут подняться до -8...-2 °С.

В целом с 27 февраля снежный покров может увеличиться на 20—25 см. Ветер — до 8—14 м/с.

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