В Челябинской области ожидается потепление

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В Челябинской области ожидаются существенное потепление и обильные снегопады, которые могут продлиться больше недели.
В Челябинской области ожидается потепление
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные синоптиков.

«С 27 февраля в Челябинске и области ожидаются снегопады, которые продлятся больше недели. Температура воздуха составит до -10...-8 °С днём и 15—20 °С мороза ночью», — говорится в сообщении.

В первых числах марта дневные температуры могут подняться до -8...-2 °С.

В целом с 27 февраля снежный покров может увеличиться на 20—25 см. Ветер — до 8—14 м/с.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.

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