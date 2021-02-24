В Татарстане оценили посещаемость учреждений культуры в 2020 году

В Татарстане рассказали о посещаемости учреждений культуры в 2020 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметила министр культуры региона Ирада Аюпова, в прошлом году учреждения культуры приняли почти 23 млн человек, что на 45% в среднем выше уровня посещаемости по России.

«Татарстан — территория с высокой базой, у нас активное посещение отрасли», — сказала она.

В декабре, как сообщало kp.ru, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал ситуацию с посещаемостью.