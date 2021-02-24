МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве

Гололедица и усиление ветра ожидаются в Москве в ночь на четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи и утром в городе ожидается сильный снег, в период с 5 до 10 часов утра — гололёд, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 м/с.

Спасатели советуют по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а если это невозможно — быть предельно внимательными.

Ранее сообщалось, что в Москву и ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля придёт оттепель, которая продлится до конца месяца.