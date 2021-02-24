МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве

Короткая ссылка
Гололедица и усиление ветра ожидаются в Москве в ночь на четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве
  • РИА Новости

По данным синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи и утром в городе ожидается сильный снег, в период с 5 до 10 часов утра — гололёд, на дорогах сильная гололедица, ветер до 13 м/с.

Спасатели советуют по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а если это невозможно — быть предельно внимательными.

Ранее сообщалось, что в Москву и ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля придёт оттепель, которая продлится до конца месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить