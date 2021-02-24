Гаркалин поделился воспоминаниями о Писаренко

Народный артист России Валерий Гаркалин поделился воспоминаниями об актёре Дмитрии Писаренко, с которым они работали на съёмках картины «Царь Иван Грозный» (1991).

«Это было очень давно. Несколько лет после съёмок мы совсем не общались. К сожалению, я не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. Очень красивый и замечательных данных артист, работал в Малом театре. У него была настоящая актёрская внешность. Поэтому складывалось впечатление очень красивого человека», — заявил Гаркалин в беседе с Nation News.

Актёр выразил сожаление, что общались они только во время съёмок, и общение носило только деловой характер.

Ранее актёр и режиссёр РАМТ Алексей Блохин в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о Писаренко.