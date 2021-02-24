Гаркалин поделился воспоминаниями о Писаренко

Короткая ссылка
Народный артист России Валерий Гаркалин поделился воспоминаниями об актёре Дмитрии Писаренко, с которым они работали на съёмках картины «Царь Иван Грозный» (1991).
Гаркалин поделился воспоминаниями о Писаренко
  • © Укртелефильм (1989)

«Это было очень давно. Несколько лет после съёмок мы совсем не общались. К сожалению, я не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. Очень красивый и замечательных данных артист, работал в Малом театре. У него была настоящая актёрская внешность. Поэтому складывалось впечатление очень красивого человека», — заявил Гаркалин в беседе с Nation News.

Актёр выразил сожаление, что общались они только во время съёмок, и общение носило только деловой характер.

Ранее актёр и режиссёр РАМТ Алексей Блохин в беседе с телеканалом «Звезда» поделился воспоминаниями о Писаренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить