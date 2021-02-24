Алексей Блохин поделился воспоминаниями о Дмитрии Писаренко

Актёр и режиссёр РАМТ Алексей Блохин поделился воспоминаниями об актёре Дмитрии Писаренко.

«Прекрасный парень. Работали мы с ним вместе очень удачно, и у него была карьера, в принципе, очень хорошая. Прекрасной внешности, очень антуражный артист», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Писаренко известен по ролям в фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа» и других.

Актёра обнаружили мёртвым в его квартире в центре Москвы.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.