Алексей Блохин поделился воспоминаниями о Дмитрии Писаренко

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Актёр и режиссёр РАМТ Алексей Блохин поделился воспоминаниями об актёре Дмитрии Писаренко.
Алексей Блохин поделился воспоминаниями о Дмитрии Писаренко
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«Прекрасный парень. Работали мы с ним вместе очень удачно, и у него была карьера, в принципе, очень хорошая. Прекрасной внешности, очень антуражный артист», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Писаренко известен по ролям в фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа» и других.

Актёра обнаружили мёртвым в его квартире в центре Москвы.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.

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