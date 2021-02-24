В Минтрансе Подмосковья предупредили о ледяном дожде 25 февраля

В Московской области в четверг, 25 февраля, ожидается ледяной дождь, туман, возможен гололёд, сообщили в региональном Минтрансе.

«В связи с прохождением тёплого атмосферного фронта снегопад перейдёт в ледяной дождь, к обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100—500 метров, температура поднимется до +3 °С... Также на дорогах местами возможен гололёд», — говорится в сообщении.

При этом в регионе может выпасть до 13 мм осадков, или более 35% от всей месячной нормы.

Минтранс Подмосковья рекомендовал в этот день отказаться от физической нагрузки, по возможности не садиться за руль и воздержаться от «рискованных занятий», требующих концентрации внимания.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.