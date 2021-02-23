Эксперты заявили о росте интереса россиян к краткосрочной аренде в туристических регионах

Короткая ссылка
Россияне стали чаще интересоваться краткосрочной арендой квартир и домов, расположенных в традиционных туристических регионах.
Эксперты заявили о росте интереса россиян к краткосрочной аренде в туристических регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные «Авито».

В список популярных направлений вошёл Владимир, где спрос вырос на 64%.

Также в перечне представлены Ярославль (+35%), Ростов-на-Дону (+32%), Москва (+27%) и Санкт-Петербург (+20%).

В Сочи аренда стала популярнее на 10%.

«Россияне активно рассматривают их для проведения праздников и длинных выходных», — заявил руководитель направления краткосрочной аренды компании Артём Кромочкин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить