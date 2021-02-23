Эксперты заявили о росте интереса россиян к краткосрочной аренде в туристических регионах
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные «Авито».
В список популярных направлений вошёл Владимир, где спрос вырос на 64%.
Также в перечне представлены Ярославль (+35%), Ростов-на-Дону (+32%), Москва (+27%) и Санкт-Петербург (+20%).
В Сочи аренда стала популярнее на 10%.
«Россияне активно рассматривают их для проведения праздников и длинных выходных», — заявил руководитель направления краткосрочной аренды компании Артём Кромочкин.
Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.