Эксперты заявили о росте интереса россиян к краткосрочной аренде в туристических регионах

Россияне стали чаще интересоваться краткосрочной арендой квартир и домов, расположенных в традиционных туристических регионах.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные «Авито».

В список популярных направлений вошёл Владимир, где спрос вырос на 64%.

Также в перечне представлены Ярославль (+35%), Ростов-на-Дону (+32%), Москва (+27%) и Санкт-Петербург (+20%).

В Сочи аренда стала популярнее на 10%.

«Россияне активно рассматривают их для проведения праздников и длинных выходных», — заявил руководитель направления краткосрочной аренды компании Артём Кромочкин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.