Синоптики прокомментировали аномально холодную погоду в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днём 22 февраля достигала -24 °С, ночью 23 февраля опускалась до -33 °С.
«Среднесуточные температуры воздуха были ниже средних многолетних значений на 12—18 °С», — пояснили синоптики.
В отдельных районах наблюдался ветер порывами до 15 м/с.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.