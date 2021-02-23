Синоптики прокомментировали аномально холодную погоду в Татарстане

Короткая ссылка
Синоптики рассказали об аномальных морозах в Татарстане.
Синоптики прокомментировали аномально холодную погоду в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днём 22 февраля достигала -24 °С, ночью 23 февраля опускалась до -33 °С.

«Среднесуточные температуры воздуха были ниже средних многолетних значений на 12—18 °С», — пояснили синоптики.

В отдельных районах наблюдался ветер порывами до 15 м/с.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить