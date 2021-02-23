Синоптики прокомментировали аномально холодную погоду в Татарстане

Синоптики рассказали об аномальных морозах в Татарстане.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днём 22 февраля достигала -24 °С, ночью 23 февраля опускалась до -33 °С.

«Среднесуточные температуры воздуха были ниже средних многолетних значений на 12—18 °С», — пояснили синоптики.

В отдельных районах наблюдался ветер порывами до 15 м/с.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.