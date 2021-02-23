Метеоролог оценила зиму в Москве

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Главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова оценила зиму в столичном регионе.
Метеоролог оценила зиму в Москве
  • РИА Новости

«Уходящий февраль — очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, последняя неделя февраля также окажется аномальной. Как отметила Позднякова, средняя месячная температура воздуха может быть на 4 °С ниже нормы.

Как отметила метеоролог, такие отклонения в нынешнем столетии уже были, к примеру в 2012 году, но тогда не наблюдалось столь обильных снегопадов.

Позднякова считает, что такое непривычное сочетание, как мороз и осадки, связано с наступлением новой климатической эпохи.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.

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