Метеоролог оценила зиму в Москве

Главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова оценила зиму в столичном регионе.

«Уходящий февраль — очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, последняя неделя февраля также окажется аномальной. Как отметила Позднякова, средняя месячная температура воздуха может быть на 4 °С ниже нормы.

Как отметила метеоролог, такие отклонения в нынешнем столетии уже были, к примеру в 2012 году, но тогда не наблюдалось столь обильных снегопадов.

Позднякова считает, что такое непривычное сочетание, как мороз и осадки, связано с наступлением новой климатической эпохи.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.