Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в горах Сочи

Спасатели предупредили о возможности схода оползней в 17 районах Краснодарского края, а также об угрозе схода лавин в горах Сочи.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу синоптиков, 23 февраля в большинстве районов будет облачная погода, +3...-2 °С, в северной части — до 0…-5 °С.

Местами ожидается мокрый снег, усиление ветра до 4—9 м/с.

В 44 муниципалитетах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.