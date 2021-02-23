В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на вторник, 23 февраля, стала самой холодной в Москве за эту зиму, сообщается на сайте «Метеоновости». Температура воздуха опустилась ниже -24 °С.

«К семи утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 °С. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», — говорится в сообщении.

Как отмечается, прежний минимум сезона остался за 18 января (-23,6 °С).

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу и ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля придёт оттепель, которая продлится до конца месяца.