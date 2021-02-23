В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
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«К семи утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 °С. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму», — говорится в сообщении.
Как отмечается, прежний минимум сезона остался за 18 января (-23,6 °С).
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столицу и ряд других регионов запада европейской части России 25 февраля придёт оттепель, которая продлится до конца месяца.