Олег Шкловский поделился воспоминаниями о Екатерине Градовой

Актёр Олег Шкловский поделился воспоминаниями о своей коллеге Екатерине Градовой.

«Это было чудо, конечно, я учился на курс младше её, вот там я её увидел. А когда увидел — ну, это чудо просто. Кто её видел, они забывали про свою жизнь — все. Настолько она была солнечным, божественным созданием», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам актёра, встречи с Градовой всегда были в радость.

Вместе они снялись в фильме «Собака Баскервилей» (1971 год).

«Старый-старый чёрно-белый фильм, это была древняя картина, обалденная, потому что снимались великолепные актёры. И вот мы с ней там ещё и работали, в этом фильме. Больше, по-моему, в работе мы не пересекались, но прошли годы, она мне стала приветы передавать через одну общую знакомую», — сообщил Шкловский.

Он добавил, что о Градовой у него остались только светлые воспоминания.

В свою очередь, глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в беседе с газетой «Известия» отметил, что Градова — актриса одной роли в кино и многих очень разнообразных ролей в театре.

«Но именно радистка Кэт для массовой аудитории — главная профессиональная вершина актрисы», — считает эксперт.

По его словам, в образе героини «Семнадцати мгновений весны» соединились женская привлекательность, романтизм отношений и «вписанность в шпионскую историю».

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в Москве.