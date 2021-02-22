Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в Тюменской области

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Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщило, что аномально холодная погода с понижением температуры ниже климатической нормы на 10 °С и более продержится в регионе до конца недели.
Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в Тюменской области
  • РИА Новости

Во вторник, 23 февраля, в областном центре ожидается -28 °С днём и до -26 °С ночью, небольшой снег, передаёт nashgorod.ru.

«Однако из-за порывистого ветра, достигающего 14 м/с, днём температура может ощущаться как -34 °С, ночью — -36 °С», — передаёт Gismeteo Тюмень.

В среду, 24 февраля, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Спасатели призывают проявлять бдительность, сообщает megatyumen.ru.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.

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