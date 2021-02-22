Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в Тюменской области
- РИА Новости
Во вторник, 23 февраля, в областном центре ожидается -28 °С днём и до -26 °С ночью, небольшой снег, передаёт nashgorod.ru.
«Однако из-за порывистого ветра, достигающего 14 м/с, днём температура может ощущаться как -34 °С, ночью — -36 °С», — передаёт Gismeteo Тюмень.
В среду, 24 февраля, порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Спасатели призывают проявлять бдительность, сообщает megatyumen.ru.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.