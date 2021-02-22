Спасатели предупредили о морозах до -37 °С в Оренбургской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области.
Спасатели предупредили о морозах до -37 °С в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в ближайшие сутки, 23 февраля, ожидается понижение температуры до -37 °С, прежде всего в северных и западных районах.

Местами возможна метель, усиление ветра. Порывы могут достигать ночью 15—19 м/с, днём — 16—21 м/с.

Также стало известно, что в Удмуртии прогнозируют похолодание. В ночь на 23 февраля и утром того же дня ожидается -30...-34 °С, на севере — до -39 °С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. Днём — -22...-27 °С.

С 23 по 25 февраля в республике будет переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить