Спасатели предупредили о морозах до -37 °С в Оренбургской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в ближайшие сутки, 23 февраля, ожидается понижение температуры до -37 °С, прежде всего в северных и западных районах.

Местами возможна метель, усиление ветра. Порывы могут достигать ночью 15—19 м/с, днём — 16—21 м/с.

Также стало известно, что в Удмуртии прогнозируют похолодание. В ночь на 23 февраля и утром того же дня ожидается -30...-34 °С, на севере — до -39 °С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. Днём — -22...-27 °С.

С 23 по 25 февраля в республике будет переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.