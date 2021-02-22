В театре «На Литейном» поделились воспоминаниями об Александре Жданове

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Актёр театра «На Литейном» Сергей Якушев поделился воспоминаниями о своём коллеге Александре Жданове, который скончался в возрасте 70 лет.
В театре «На Литейном» поделились воспоминаниями об Александре Жданове
  • © Драматический театр "На Литейном"

«Я не знаю, что сказать, буквально вчера с женой узнали об этом, буквально сели и долго молчали на эту тему. Нам повезло с ним работать вместе на площадке, потому что это большое счастье иметь честь работать с таким артистом», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Якушев, Жданов помогал коллегам и на сцене, и в жизни.

«Все мысли сейчас о нём, и они только положительные. Я работал с ним в двух спектаклях. Он всегда с молодыми актёрами очень душевно общался», — добавил артист.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.

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