Актриса Васильева поделилась воспоминаниями о Екатерине Градовой

Народная артистка России Татьяна Васильева поделилась в беседе с RT воспоминаниями о заслуженной артистке РСФСР Екатерине Градовой.

«Катя была всегда одной из лучших, может быть, даже лучшей на курсе, а может, и в Школе-студии в тот год, во время нашего обучения», — сказала она.

Васильева назвала Градову очень интересной и красивой актрисой, «ни на кого не похожей», при этом артистка отметила, что в определённый период после съёмок многое «повернулось обратной стороной».

«Мы очень близко общались, когда учились. Отдыхали вместе, рассказывали всё друг другу, давали друг другу вещи надевать», — сказала она.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в Москве.