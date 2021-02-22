Актриса Васильева поделилась воспоминаниями о Екатерине Градовой

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Народная артистка России Татьяна Васильева поделилась в беседе с RT воспоминаниями о заслуженной артистке РСФСР Екатерине Градовой.
Актриса Васильева поделилась воспоминаниями о Екатерине Градовой
  • РИА Новости

«Катя была всегда одной из лучших, может быть, даже лучшей на курсе, а может, и в Школе-студии в тот год, во время нашего обучения», — сказала она.

Васильева назвала Градову очень интересной и красивой актрисой, «ни на кого не похожей», при этом артистка отметила, что в определённый период после съёмок многое «повернулось обратной стороной».

«Мы очень близко общались, когда учились. Отдыхали вместе, рассказывали всё друг другу, давали друг другу вещи надевать», — сказала она.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить