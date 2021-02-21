«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении на прогностической карте на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение действует в Москве и Подмосковье до 13:00 23 февраля.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на следующей неделе в центре европейской территории России прогнозируется похолодание.

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