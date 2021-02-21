«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
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Об этом сообщает Гидрометцентр.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении на прогностической карте на сайте учреждения.
Отмечается, что предупреждение действует в Москве и Подмосковье до 13:00 23 февраля.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на следующей неделе в центре европейской территории России прогнозируется похолодание.