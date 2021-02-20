Синоптик рассказала о приходе оттепели в Москву 26 февраля

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что оттепель придёт в Москву 26 февраля.
Синоптик рассказала о приходе оттепели в Москву 26 февраля
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«К нам идёт адвекция тёплого воздуха. Не исключено, что 26 февраля мы будем находиться на пике повышения температур: температура воздуха в дневные часы может повыситься до нулевой отметки, а в центре города — до слабоположительных значений», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавила, что тепло в столице надолго не задержится и в первых числах марта температура вновь начнёт понижаться.

«Не исключено, что даже в первой пятидневке месяца в ночные часы будет порядка -15...-20 °C. То есть последние дни февраля могут быть довольно тёплыми для этого времени года, а потом холод вернётся», — заключила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в конце февраля.

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