Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

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Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище
  • РИА Новости

«Андрея Васильевича похоронили на Троекуровском», — приводит РИА Новости сообщение.

Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко в беседе с «Вечерней Москвой» назвал Мягкова выдающимся актёром.

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