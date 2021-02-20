Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище
- РИА Новости
«Андрея Васильевича похоронили на Троекуровском», — приводит РИА Новости сообщение.
Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко в беседе с «Вечерней Москвой» назвал Мягкова выдающимся актёром.