Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

«Андрея Васильевича похоронили на Троекуровском», — приводит РИА Новости сообщение.

Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко в беседе с «Вечерней Москвой» назвал Мягкова выдающимся актёром.