Актёра и режиссёра народного артиста РСФСР Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами, передаёт ТАСС.

Прощание с артистом завершилось в МХТ имени Чехова.

Как уточняет Интерфакс, церемонию посетили министр культуры России Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук театра «Современник» Виктор Рыжаков, а также режиссёры и артисты.

Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова, назвав его кончину невосполнимой утратой для отечественного театра и кинематографа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко в беседе с «Вечерней Москвой» назвал Мягкова выдающимся актёром.