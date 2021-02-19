Климатолог рассказала о редкой зимней аномалии в УрФО

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Метеоролог, климатолог, кандидат географических наук, преподаватель ЧелГУ и член Русского географического общества Екатерина Пестрякова рассказала о редкой зимней аномалии в Уральском федеральном округе.
Климатолог рассказала о редкой зимней аномалии в УрФО
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«Этой зимой на Урале было беспрецедентно высокое атмосферное давление начиная с октября. Когда были осадки, давление немного падало. Но я вижу такое впервые», — заявила она в беседе с URA.RU.

Что касается прогноза на конец зимы — начало весны, то по мнению Пестряковой, до конца февраля на Среднем Урале ожидается холодная погода.

«Однако в долгосрочном прогнозе март не будет холодным», — добавила она.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.

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