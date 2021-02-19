Эксперт оценил изменения климата в России

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский оценил изменения климата в России.

«Наступает пора холодов. Глобальное потепление, о котором так долго говорили, под большим вопросом», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в течение нескольких последних лет средняя температура поверхности Северной Атлантики в субполярной зоне резко снижается, в том числе в европейском и американском секторе.

«Все эти процессы постепенно приходят в Северный Ледовитый океан, и там тоже вода становится более холодной, в связи с этим изменяются и атмосферные процессы. Если это охлаждение атлантических вод продлится, в мире сильно похолодает, особенно в скандинавских странах и в России», — отметил Покровский.

Со своей стороны, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН выразил мнение, что глобальное потепление продолжается.

«Мы это наблюдаем в течение всего года. А аномальные морозы парадоксальным образом также связаны с глобальным потеплением. Всё дело в том, что потепление происходит более высокими темпами в Арктике. Такое неравномерное потепление повышает температурный градиент и замедляет атмосферную циркуляцию, которая становится более меридиональной», — сказал он.

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