Эксперт оценил изменения климата в России

Короткая ссылка
Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский оценил изменения климата в России.
Эксперт оценил изменения климата в России
  • РИА Новости

«Наступает пора холодов. Глобальное потепление, о котором так долго говорили, под большим вопросом», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в течение нескольких последних лет средняя температура поверхности Северной Атлантики в субполярной зоне резко снижается, в том числе в европейском и американском секторе.

«Все эти процессы постепенно приходят в Северный Ледовитый океан, и там тоже вода становится более холодной, в связи с этим изменяются и атмосферные процессы. Если это охлаждение атлантических вод продлится, в мире сильно похолодает, особенно в скандинавских странах и в России», — отметил Покровский.

Со своей стороны, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН выразил мнение, что глобальное потепление продолжается.

«Мы это наблюдаем в течение всего года. А аномальные морозы парадоксальным образом также связаны с глобальным потеплением. Всё дело в том, что потепление происходит более высокими темпами в Арктике. Такое неравномерное потепление повышает температурный градиент и замедляет атмосферную циркуляцию, которая становится более меридиональной», — сказал он.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что делать во время «барической пилы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить