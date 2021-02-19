Эксперт дал прогноз по погоде в Петербурге в начале весны

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Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич дал прогноз по погоде в Санкт-Петербурге в начале весны.
Эксперт дал прогноз по погоде в Петербурге в начале весны
  • © lexander Farnsworth
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В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что месяц будет соответствовать климатической норме в +2,2 ˚С. Днём ожидается около 0 ˚С, ночью — до -4...-5 ˚С.

«Начало месяца по данным отличается от конца. По отношению к этим цифрам ожидаем, что начало месяца будет холоднее. Это будут зимние температуры, в отдельные дни до -10 ˚С», — уточнил Куткевич.

Более устойчивой температура может стать к концу марта.

Ранее «Реальное время» сообщало, что аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля.

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