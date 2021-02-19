Синоптики рассказали об аномальных морозах в Татарстане

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Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля.
Синоптики рассказали об аномальных морозах в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Татарстана.

По данным синоптиков, 20 февраля ночью температура воздуха понизится до –21...–26 °С, при прояснениях — до –31 °С. Выпадет небольшой снег. Днём осадков не будет, температура –15...–20 °С.

21 и 22 февраля температурный фон понизится до –24...–31 °С ночью, местами до –37 °С. Днём столбики термометров будут держаться на отметках –17...–24 °С.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидается сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.

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