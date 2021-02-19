Синоптик прокомментировал снегопад в Крыму

Специалист метеорологического центра «Фобос» Александр Синенков прокомментировал снегопад в Крыму.

«Сильных осадков не ожидается, поскольку границы атмосферного фронта будут намного южнее Крыма, над Чёрным морем. Завтра снегопада уже не будет, до среды без осадков. На следующей неделе есть вероятность осадков, но они будут незначительными», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, минусовые температуры на юге России сохранятся по меньшей мере неделю. Незначительное и непродолжительное потепление ожидается в середине следующей недели, после чего возможно довольно существенное похолодание.

Ранее «Реальное время» сообщало, что аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля.