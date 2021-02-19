Синоптик прокомментировал снегопад в Крыму

Короткая ссылка
Специалист метеорологического центра «Фобос» Александр Синенков прокомментировал снегопад в Крыму.
Синоптик прокомментировал снегопад в Крыму
  • © Министерство транспорта РК

«Сильных осадков не ожидается, поскольку границы атмосферного фронта будут намного южнее Крыма, над Чёрным морем. Завтра снегопада уже не будет, до среды без осадков. На следующей неделе есть вероятность осадков, но они будут незначительными», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, минусовые температуры на юге России сохранятся по меньшей мере неделю. Незначительное и непродолжительное потепление ожидается в середине следующей недели, после чего возможно довольно существенное похолодание.

Ранее «Реальное время» сообщало, что аномально холодная погода сохранится в Татарстане до 26 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить