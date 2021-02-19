Синоптики предупредили о морозах до -35 °С в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.

Об этом сообщает mkset.ru.

В субботу, 20 февраля, температура воздуха ночью опустится до -20...-25 °С , местами до -32 °С.

Днём ожидается -15...-20 °С. Возможен небольшой снег.

В воскресенье, 21 февраля, станет ещё холоднее. Температура воздуха ночью -25...-30 °С, местами до -35 °С, днём -17...-22 °С.

Также стало известно, что на Сахалине и Курилах продолжает действовать циклон. Снег будет идти и на выходных, и в течение предстоящей недели, сообщает astv.ru со ссылкой на региональное УГМС.

На следующей неделе на Сахалине температура ночью составит до -20 °С, днём на севере -9...-14 °С, на юге -4…-9 °С.

На Курильских островах будет преобладать погода со снегом и сильным ветром. Температура до -8 °С.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна придёт в столичный регион не раньше апреля.