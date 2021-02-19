Эдгард Запашный прокомментировал идею увеличить допустимый вес животных в самолёте

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Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал сообщение о том, что Союз кинологических организаций России предложил Минтрансу увеличить в полтора раза допустимый вес животных, которые перевозятся в багажном отделении самолёта.
Эдгард Запашный прокомментировал идею увеличить допустимый вес животных в самолёте
  • РИА Новости

«Конечно, это благоприятно должно сказаться. Животных очень много, и люди часто пользуются услугами авиакомпаний. Большое количество скандалов есть: этого не пустили, того не пустили, там собачку доставили в некомфортных условиях, или видео даже было из клетки снято, как грузчики пытались собачку напугать», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, 75 кг — это уже крупная собака, и у таких животных тоже появится возможность путешествовать с хозяевами.

В 2020 году сообщалось, что администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.

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