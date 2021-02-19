Эдгард Запашный прокомментировал идею увеличить допустимый вес животных в самолёте
- РИА Новости
«Конечно, это благоприятно должно сказаться. Животных очень много, и люди часто пользуются услугами авиакомпаний. Большое количество скандалов есть: этого не пустили, того не пустили, там собачку доставили в некомфортных условиях, или видео даже было из клетки снято, как грузчики пытались собачку напугать», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, 75 кг — это уже крупная собака, и у таких животных тоже появится возможность путешествовать с хозяевами.
В 2020 году сообщалось, что администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.