На Кольском полуострове ожидается мороз до -38 °С

На Кольском полуострове 19 февраля ожидается переменная облачность, местами снег, туман, изморозь. Температура может опускаться до -38 °С.

Об этом сообщает Nord-News.

«Ветер прогнозируется южный, слабый, а температура воздуха утром -27...-22 °С, при прояснениях до -32 °С, в центральных районах и на востоке области местами -38...-35 °С, днём -20...-15 °С, местами -30...-25 °С. Гололедица», — говорится в прогнозе.

Синоптики Заполярья напоминают, что в настоящее время регион находится в поле повышенного атмосферного давления.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.