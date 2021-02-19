На Кольском полуострове ожидается мороз до -38 °С

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На Кольском полуострове 19 февраля ожидается переменная облачность, местами снег, туман, изморозь. Температура может опускаться до -38 °С.
На Кольском полуострове ожидается мороз до -38 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Ветер прогнозируется южный, слабый, а температура воздуха утром -27...-22 °С, при прояснениях до -32 °С, в центральных районах и на востоке области местами -38...-35 °С, днём -20...-15 °С, местами -30...-25 °С. Гололедица», — говорится в прогнозе.

Синоптики Заполярья напоминают, что в настоящее время регион находится в поле повышенного атмосферного давления.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.

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