Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Новосибирской области

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Спасатели предупредили об усилении ветра в Новосибирской области в ближайшие сутки.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Новосибирской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 февраля в Новосибирской области ожидается похолодание до -15…-17 °С, снегопад, метели, гололёд и усиление ветра до 17—22 м/с», — заявили в ведомстве.

На дорогах местами возможны снежные заносы, гололедица. Спасатели призвали автомобилистов воздержаться от дальних поездок.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.

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