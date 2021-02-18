Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Новосибирской области

Спасатели предупредили об усилении ветра в Новосибирской области в ближайшие сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 февраля в Новосибирской области ожидается похолодание до -15…-17 °С, снегопад, метели, гололёд и усиление ветра до 17—22 м/с», — заявили в ведомстве.

На дорогах местами возможны снежные заносы, гололедица. Спасатели призвали автомобилистов воздержаться от дальних поездок.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.