Климатолог прокомментировал аномальные холода

Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени А.М. Обухова, климатолог Александр Чернокульский прокомментировал аномальные холода.

«Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определённый период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была тёплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», — цитирует эксперта «Взгляд».

Как отметил Чернокульский, есть работы, согласно которым при текущих изменениях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с обстановкой в Арктике.

«Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всём мире», — пояснил климатолог.

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