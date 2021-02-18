Климатолог прокомментировал аномальные холода
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«Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определённый период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была тёплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», — цитирует эксперта «Взгляд».
Как отметил Чернокульский, есть работы, согласно которым при текущих изменениях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с обстановкой в Арктике.
«Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всём мире», — пояснил климатолог.
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