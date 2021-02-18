В Тюменской области предупредили о морозах до -28 °С

В Тюменской области предупредили о сильном похолодании до 22 февраля.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 20 февраля, температура опустится до -28 ˚С, что на десять градусов ниже климатической нормы. В основном такие параметры будут наблюдаться в южных районах.

До 22 февраля температура составит около -20 ˚С.

Возможно ограничение движения на трассах, есть вероятность отмены междугородных автобусных рейсов.

Также стало известно, что в Ульяновской области продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

В пятницу, 19 февраля, мороз сохранится ночью на уровне -25…-30 °С, днём -12...-17 °С, передаёт mosaica.ru.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о причине аномальных холодов в России.