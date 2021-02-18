Эксперт рассказал о причине аномальных холодов в России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о причине аномальных холодов в России.

«Как бы это странно ни звучало, но причина такого холодного февраля на всей территории Российской Федерации и в Европе — это глобальное потепление. Парадокс в том, что глобальное потепление зимой приводит к возрастанию частоты переносов воздушных масс не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, это приводит к тому, что при смене таких воздушных потоков растёт амплитуда «метеокачелей», то есть температура меняется до 15 градусов за сутки или двое.

Как считает Варакин, потепление в разных регионах ожидается в разное время, но из Центральной России аномальные холода могут отступить в конце февраля.

В свою очередь, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного. Об этом сообщает Nation News.

«Например, Санкт-Петербург переходит через отметку в 0 ˚С где-то с 20 по 25 марта. Вот к этим датам можно прибавить по 5—10 дней. То есть весна придёт в Северную столицу в последние дни марта, а в Москву и центральную часть России — в начале апреля», — сказал он во время онлайн-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.