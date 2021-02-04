Синоптик прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.
Синоптик прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления
  • РИА Новости

«Глобальное потепление характеризует сегодняшний климат», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, климат «нервничает» и наблюдается синусоида — то вверх, то вниз.

Как отметил Тишковец, нельзя сказать, что на фоне глобального потепления идёт какое-то похолодание.

«Если сделать некий срез, то пока зима у нас на пару градусов теплее нормы, а прошлый год вообще был самым тёплым по всем показателям. То есть происходит своего рода разбалансировка климата: оттепель, оттепель, потом бабах — и лютые морозы», — сказал эксперт.

Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить