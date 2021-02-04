Синоптик прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.

«Глобальное потепление характеризует сегодняшний климат», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, климат «нервничает» и наблюдается синусоида — то вверх, то вниз.

Как отметил Тишковец, нельзя сказать, что на фоне глобального потепления идёт какое-то похолодание.

«Если сделать некий срез, то пока зима у нас на пару градусов теплее нормы, а прошлый год вообще был самым тёплым по всем показателям. То есть происходит своего рода разбалансировка климата: оттепель, оттепель, потом бабах — и лютые морозы», — сказал эксперт.

Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.