Спасатели предупредили о метелях и порывах ветра до 20 м/с в Томской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Томской области в пятницу, 19 февраля.
Спасатели предупредили о метелях и порывах ветра до 20 м/с в Томской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. В области объявлено оперативное предупреждение.

По прогнозу, по югу региона и городу Томску ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель. На дорогах возможны снежные заносы.

Также ожидается усиление ветра, порывы до 15—20 м/с.

Ночью температура воздуха составит -30…-25 °С, при прояснениях до -35 °С, по югу -23…-18 °С.

Днём ожидается -20…-15 °С, местами до -25 °С, по югу -13…-8 °С.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.

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