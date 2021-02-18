Спасатели предупредили о метелях и порывах ветра до 20 м/с в Томской области
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. В области объявлено оперативное предупреждение.
По прогнозу, по югу региона и городу Томску ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель. На дорогах возможны снежные заносы.
Также ожидается усиление ветра, порывы до 15—20 м/с.
Ночью температура воздуха составит -30…-25 °С, при прояснениях до -35 °С, по югу -23…-18 °С.
Днём ожидается -20…-15 °С, местами до -25 °С, по югу -13…-8 °С.
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