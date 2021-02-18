Спасатели предупредили о вероятности обледенения судов в Азовском море

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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Азовском море.
Спасатели предупредили о вероятности обледенения судов в Азовском море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу Северо-Кавказского УГМС, с 18:00 18 февраля до 15:00 19 февраля в восточной части Азовского моря возможно усиление северо-восточного и восточного ветра. Порывы — до 24 м/с.

В связи с этим есть вероятность быстрого обледенения судов. Рекомендуется соблюдать меры безопасности.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в беседе с НСН о морозной погоде в Москве.

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