Стартовали съёмки фильма об академике Сахарове

Телекомпания МТС Медиа начала съёмки документального фильма «Сахаров. Две жизни» о физике-теоретике, одном из создателей первой советской водородной бомбы Андрее Сахарове.

Премьеру ленты приурочат к 100-летию со дня рождения учёного.

По словам кинематографистов, картина представляет собой гибрид игрового кино, документального фильма и театральный постановки. Режиссёр ленты «Сахаров. Две жизни» — Иван Проскуряков. Сценарий написал Роман Супер. Главные роли исполнят Чулпан Хаматова и Алексей Усольцев.

Фильм будет поделён на две части. Первая из них посвящена Сахарову как создателю водородной бомбы, а во второй речь пойдёт о его усилиях по предотвращению гуманитарной катастрофы на Земле.

«Идея снять фильм пришла лет шесть назад: я тогда оказался в московской квартире-музее Сахарова, погрузился в его биографию и искренне недоумевал, что про нашего главного супергероя ХХ века до сих пор никто не сделал байопика, хотя в этой судьбе собрано абсолютно всё, что нужно для блокбастера — страсть, преодоление, опасности, постоянная борьба зла с добром, головокружительная эволюция персонажа, любовная драма», — рассказывает Роман Супер.

Чулпан Хаматова отмечает, что прежде была мало знакома с биографией Сахарова до его правозащитной деятельности.

«Мне кажется, что это очень важная и интересная история о том, как развивался взгляд человека, как менялся его путь. Переосмысление того, что он делает, ради чего он это делает. И гуманитарные вопросы, которые появляются в этом сценарии — они невероятно важны», — говорит актриса.

В работе над фильмом будет использована ARFX технология съёмки и другие передовые разработки в области кинематографа, которые позволят воссоздать аутентичную историческую атмосферу на площадке.

Ранее стало известно, что фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в прокат в апреле.