Фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в прокат в апреле

Военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в широкий прокат 29 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС Медиа.

В основу сюжета ленты легли воспоминания военного лётчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В 1944 году он попал в плен и спланировал побег из немецкого концлагеря на самолёте. Воздушное судно стояло на базе, где велась разработка секретного оружия.

Съёмки фильма велись в Санкт-Петербурге, в павильонах «Ленфильма», а также в Кронштадте. Некоторые сцены были сняты дистанционно.

«Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь — нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране», — рассказал Тимур Бекмамбетов.

Наряду с Бекмамбетовым постановкой занимался Сергей Трофимов. Ранее кинематографисты работали вместе над картинами «Ночной дозор» и «Пешаварский вальс». Роли в «Девятаеве» исполнили Павел Чинарёв («Мажор»), Павел Прилучный («Мажор»), Дарья Златопольская («Шапито-шоу»), Алексей Филимонов («Кислород») и другие артисты.

После широкого проката фильм будет доступен пользователям онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

Ранее Тимур Бекмамбетов рассказал о съёмках «Девятаева» в дистанционном формате.