Фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в прокат в апреле

Короткая ссылка
Военный фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в широкий прокат 29 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС Медиа.
Фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» выйдет в прокат в апреле
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В основу сюжета ленты легли воспоминания военного лётчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В 1944 году он попал в плен и спланировал побег из немецкого концлагеря на самолёте. Воздушное судно стояло на базе, где велась разработка секретного оружия.

Съёмки фильма велись в Санкт-Петербурге, в павильонах «Ленфильма», а также в Кронштадте. Некоторые сцены были сняты дистанционно.

«Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь — нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране», — рассказал Тимур Бекмамбетов.

Наряду с Бекмамбетовым постановкой занимался Сергей Трофимов. Ранее кинематографисты работали вместе над картинами «Ночной дозор» и «Пешаварский вальс». Роли в «Девятаеве» исполнили Павел Чинарёв («Мажор»), Павел Прилучный («Мажор»), Дарья Златопольская («Шапито-шоу»), Алексей Филимонов («Кислород») и другие артисты.

После широкого проката фильм будет доступен пользователям онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

Ранее Тимур Бекмамбетов рассказал о съёмках «Девятаева» в дистанционном формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить