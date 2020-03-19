Дистанционный формат и съёмки в онлайн-игре: что известно о новом фильме Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада»

Во время эпидемии коронавируса Тимур Бекмамбетов принял решение продолжить съёмки фильма «Фау-2. Побег из ада» в дистанционном формате. Кроме того, при создании фильма будет использован материал, полученный в онлайн-игре. Сама лента рассказывает о подвиге лётчика Михаила Девятаева в период Великой Отечественной войны. Девятаев сбежал из концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике, добрался до занятых Красной армией позиций и передал важную информацию о секретных объектах и программах вермахта.

Во время пандемии коронавируса режиссёр Тимур Бекмамбетов принял решение не прерывать съёмочный процесс фильма «Фау-2. Побег из ада», а организовать его в дистанционном формате.

«Единственный способ продолжать снимать фильм и не подвергать здоровье группы опасности в условиях, когда кто-то находится на карантине, а кто-то не может доехать до Санкт-Петербурга, — использовать новейшие технологии», — приводит его слова ТАСС.

Режиссёр рассказал, что будет руководить съёмками из Москвы, а часть его коллег продолжат работать на «Ленфильме». На своей странице в Instagram Бекмамбетов сообщил, что при производстве фильма соблюдаются необходимые меры предосторожности.

На пятницу, 20 марта, запланирована съёмка сцены «внутри компьютерной игры». Находясь в декорациях фильма, исполнитель роли Михаила Девятаева Павел Прилучный будет участвовать в виртуальном воздушном бое, который развернётся в War Thunder — многопользовательской онлайн-игре российской компании Gaijin Arts. В ней геймеры сражаются, используя цифровые модели военной техники середины XX века, что отвечает задачам создателей фильма.

В съёмках примут участие игроки из разных стран. Как и на любой смене, режиссёр будет руководить процессом, чтобы полученный в игре материал можно было использовать как основу для фрагмента будущего фильма.

Бекмамбетов пояснил, что разработку сцены внутри игры признали наиболее эффективным решением уже на этапе создания раскадровок. Также ранее режиссёр обещал применять компьютерную графику исключительно в эпизодах побега и воздушного боя.

Съёмки новой картины режиссёров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова стартовали в середине февраля 2020 года в Кронштадте — там задекорировали под концлагерь один из фортов. За основу сюжета ленты взят подвиг советского лётчика Михаила Девятаева.

Летом 1944 года Девятаев попал в плен. Он прошёл не один концлагерь и в итоге попал на остров Узедом, где располагался полигон Пенемюнде — там нацисты испытывали крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2». 8 февраля 1945-го вместе с несколькими другими узниками лётчик смог угнать бомбардировщик и добраться до советских частей. Он передал командованию информацию о расположении секретных объектов, по которым Красная армия нанесла мощный авиационный удар.

Кроме того, на угнанном самолёте была установлена аппаратура, без которой нацистские учёные не могли продолжать испытания ракетного оружия.

Павел и Тимофей Прилучные

Instagram

© timofeipriluchnyi

В беседе с НТВ Павел Прилучный отмечал, что для него утверждение на роль Девятаева стало большой честью. Чтобы соответствовать образу своего героя, актёру нужно серьёзно похудеть: известно, что к февралю 1945 года Девятаев весил менее 40 кг. Кроме того, Прилучный учится управлять самолётом на симуляторе.

Интересно, что изначально артист должен был сыграть офицера вермахта, но после репетиций Бекмамбетов решил отдать ему роль Девятаева. По информации ТАСС, изначально планировалось, что главного героя сыграет Данила Козловский.

Консультантом фильма выступил сын Михаила Девятаева — Александр. Отец подробно рассказывал ему о войне, и Девятаев-младший внёс некоторые коррективы в сценарий, чтобы не допустить исторических неточностей.

Кроме того, при разработке истории команда пользовалась мемуарами Девятаева. Заглавие одной из книг и стало названием фильма.

Помимо разработки эпизодов с помощью онлайн-игры, Тимур Бекмамбетов сделал ставку и на другие новаторские приёмы. Так, kp.ru ранее сообщала, что «Фау-2. Побег из ада» снимается сразу в двух форматах: горизонтальном и вертикальном. Таким образом создатели проекта планируют привлечь самую широкую аудиторию.

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Очевидным преимуществом вертикального видеоряда является возможность смотреть его на экранах смартфонов и планшетов, не меняя привычной ориентации экрана. Однако съёмочная группа заложила в новый формат дополнительный смысл. Создатели картины подчеркнули, что зритель сможет передвигать и панорамировать кадр, рассматривать заинтересовавшие его фрагменты.

Кроме того, Тимур Бекмамбетов заметил, что съёмки в вертикальном формате можно трактовать как художественный приём, который подчёркивает стойкость Девятаева в труднейших условиях. «Про такого человека — выстоявшего... Хочется снимать его в рост», — заявил режиссёр.

Премьера картины запланирована на февраль 2021 года.