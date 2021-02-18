Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о господдержке кино.

«Мы должны поддерживать хорошее кино. Социально значимое кино — это не только кино об истории нашей страны. Это может быть картина и о молодых врачах, которые сейчас трудятся в красных зонах. И о людях, которые живут со своими семьями далеко от столиц, — любят, печалятся, радуются, вопреки всему преданы своему делу», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, если хорошего сценария нет, не будет и хорошего фильма, а просто прикрыться памятными событиями не получится.

«В министерство и Фонд кино постоянно приходят продюсеры с такими заявками. И мы не раз об этом говорили: не саму тему мы не поддерживаем, а конкретно проекты, сырые и недоработанные», — пояснила Любимова.

Ранее в Минкультуры России рассказали о помощи негосударственным театрам.