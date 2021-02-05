В Минкультуры России рассказали о помощи негосударственным театрам

Министерство культуры России намерено выделить 50 млн рублей на поддержку проектов частных театров.

«Минкультуры России впервые планирует с этого года выделять дополнительные средства на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. Планируемый объём финансирования — 50 млн рублей», — приводит РИА Новости слова российского министра культуры Ольги Любимовой.

Отмечается, что 25 грантов будут выделены на сумму 1 млн рублей, а более шести грантов — на сумму до 4 млн рублей.