Синоптики предупредили о сильном ветре в Крыму

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В Крыму 18 февраля ожидается до +3 °С, снег и шквалистый ветер до 25 м/с.
Синоптики предупредили о сильном ветре в Крыму
  • РИА Новости

Об этом «Крыминформу» сообщили в крымском Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит -14...-9 °С, днём от -2 °С до +3 °С.

В Симферополе днём ветер северо-западный, 10—15 м/с. Температура воздуха ночью -14...-12 °С, днём 0...+2 °С.

В Севастополе ветер южный, порывы до 14 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью -6...-4 °С, днём +2...+4 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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