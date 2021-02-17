Синоптики предупредили о морозах до -35 ˚С в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.

Об этом сообщает mkset.ru.

В четверг, 18 февраля, температура воздуха ночью опустится до -23...-28 ˚С, местами до -33 ˚С.

Днём ожидается -13…-18 °С. Временами пройдёт снег, на дорогах возможны снежные заносы.

В пятницу, 19 февраля, мороз сохранится ночью на уровне -22…-27 °С, местами до -32 °С, днём -13...-18 °С. Пройдёт небольшой снег.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.