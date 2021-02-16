Гидролог оценил возможное влияние снегопадов на запасы воды в Крыму

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов оценил возможное влияние снегопадов на запасы воды в Крыму.

«Между объёмами выпадения осадков и запасами воды существует прямая связь. Нет осадков — нет воды в водохранилищах», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, существующие технологии не могут вызвать мощные осадки в конкретном регионе для решения ситуации с водоснабжением.

«Пока эти активные воздействия применяют только для борьбы с градом, в результате чего осадки выпадают в виде дождя», — отметил эксперт.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что власти оценили ситуацию с наполнением водохранилищ Ялты и Симферополя.