Власти оценили ситуацию с наполнением водохранилищ Ялты и Симферополя

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что выпавший в горах снег сможет пополнить водохранилища, питающие Ялту и Симферополь.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В горной части на водосборных территориях выпало до 1 м слоя снега. Ждём паводковый период. При плюсовых температурах вся эта вода пойдёт и в Счастливенское, и в Загорское водохранилища, которые питают Ялту, а также в Партизанское, Симферопольское и Аянское водохранилища», — сказал Гоцанюк.

По информации премьера республики, с 12 по 14 февраля на территории Крыма выпало в среднем от 2 до 25 мм осадков.

Накануне в региональном Гидрометцентре сообщили, что в Симферополе за 12 и 13 февраля выпало две трети месячной нормы осадков.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.