Аксёнов оценил состояние лесов в городах Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Состояние городских лесов во всех муниципальных образованиях районных центров страшное. Сухостой, всё в пыли вблизи дороги, вид неопрятный, непотребный. Если туристов везут мимо, могу сказать, что это гнетущее впечатление», — заявил он на заседании совета министров.
Аксёнов поручил привести городские леса в надлежащее состояние к началу туристического сезона.
Как отметил глава региона, к настоящему моменту в данной сфере выписано 2 млн штрафов, с которых начислено 15 млн рублей.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что почти 280 га лесов будет высажено в Крыму до конца года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».