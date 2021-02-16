Аксёнов оценил состояние лесов в городах Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил состояние лесов в городах республики.

Об этом сообщает ФАН.

«Состояние городских лесов во всех муниципальных образованиях районных центров страшное. Сухостой, всё в пыли вблизи дороги, вид неопрятный, непотребный. Если туристов везут мимо, могу сказать, что это гнетущее впечатление», — заявил он на заседании совета министров.

Аксёнов поручил привести городские леса в надлежащее состояние к началу туристического сезона.

Как отметил глава региона, к настоящему моменту в данной сфере выписано 2 млн штрафов, с которых начислено 15 млн рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что почти 280 га лесов будет высажено в Крыму до конца года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».