В шести районах Крыма высадят почти 280 га новых лесов

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Почти 280 га лесов будет высажено в Крыму до конца года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».
В шести районах Крыма высадят почти 280 га новых лесов
  • © EyeEm / Getty Images

Новые хвойные и лиственные леса появятся в пяти районах республики, сообщили «Крыминформу» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

«В Республике Крым в 2021 году в рамках выполнения регионального проекта «Сохранение лесов» планируется осуществить посадку лесных культур на площади 278,7 га: на территории Бахчисарайского лесничества — 22 га, Белогорского — 12,4 га, Евпаторийского — 75,8 га, Раздольненского — 96,5 га, Старокрымского — 47 га, и в Судакском лесничестве — 25 га», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае в 2020 году перевыполнили план высадки молодых деревьев на местах рубок и пожаров.

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