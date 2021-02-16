Синоптики предупредили о морозах до -36 ˚С в Башкирии

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Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о морозах до -36 ˚С в Башкирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

В среду, 17 февраля, температура воздуха ночью опустится до -26...-31 ˚С, местами до -36 ˚С.

Днём ожидается -15…-20 °С, местами до -25 °С. Осадков не будет, на дорогах по-прежнему скользко.

В четверг, 18 февраля, мороз сохранится ночью на уровне -26…-31 °С, местами до -36 °С, днём -15...-20 °С, местами до -25 °С.

Также стало известно, что в Самарской области 17 февраля будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит -22 ˚С днём, до -33 ˚С ночью, передаёт sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

18 февраля ожидается переменная облачность. Сохранится неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха будет такой же, как днём ранее.

Ранее синоптики предупредили о снегопадах в Санкт-Петербурге.

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