Синоптики предупредили о снегопадах в Петербурге

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По прогнозу синоптиков, 16 февраля Петербург окажется во власти циклона, который принесёт в город обильные осадки.
Синоптики предупредили о снегопадах в Петербурге
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Об этом сообщает kp.ru.

«Синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать циклон, выходящий с северо-запада в центр Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет снегопады», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём в городе ожидается до –5 °С... –7 °С, по области –6 °С... –11 °С. К вечеру похолодает на 4—5 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый 4—9 м/с.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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