Музей Востока на ВДНХ проведёт онлайн-экскурсию по закрытым фондам

Короткая ссылка
Государственный музей Востока на ВДНХ проведёт 18 февраля онлайн-экскурсию по закрытым фондам.
Музей Востока на ВДНХ проведёт онлайн-экскурсию по закрытым фондам
  • © Пресс-служба ВДНХ

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Будут представлены древние скульптуры, посуда и предметы быта, найденные при раскопках на территории Кавказа, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

«Путешествие в археологические фонды — это третья онлайн-экскурсия по сокровищницам Музея Востока, расположенным на главной выставке страны», — заявили в пресс-службе ВДНХ.

Ранее пользователям показали реставрационные мастерские музея и экспозицию в павильоне №13 «Здравоохранение».

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить