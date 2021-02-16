Музей Востока на ВДНХ проведёт онлайн-экскурсию по закрытым фондам

Государственный музей Востока на ВДНХ проведёт 18 февраля онлайн-экскурсию по закрытым фондам.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Будут представлены древние скульптуры, посуда и предметы быта, найденные при раскопках на территории Кавказа, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

«Путешествие в археологические фонды — это третья онлайн-экскурсия по сокровищницам Музея Востока, расположенным на главной выставке страны», — заявили в пресс-службе ВДНХ.

Ранее пользователям показали реставрационные мастерские музея и экспозицию в павильоне №13 «Здравоохранение».

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.