Синоптики предупредили об аномальных морозах в Удмуртии

Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов в Удмуртию.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь градусов», — рассказали синоптики.

К концу недели ночные температуры опустятся до -24...-29 °C, местами — до -32 °C.

Днём не выше -16...-21 °C.

Существенных осадков не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.