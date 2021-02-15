Синоптики предупредили об аномальных морозах в Удмуртии
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
«Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь градусов», — рассказали синоптики.
К концу недели ночные температуры опустятся до -24...-29 °C, местами — до -32 °C.
Днём не выше -16...-21 °C.
Существенных осадков не ожидается.
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