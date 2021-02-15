Синоптики предупредили об аномальных морозах в Удмуртии

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Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов в Удмуртию.
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Удмуртии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«Среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь градусов», — рассказали синоптики.

К концу недели ночные температуры опустятся до -24...-29 °C, местами — до -32 °C.

Днём не выше -16...-21 °C.

Существенных осадков не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с Inforeactor рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.

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